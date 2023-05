Woningcorporatie betaalt losgeld aan criminele hackersgroep om gegevens niet op straat te gooien

Jongen (16) opgepakt voor brandstich­ting in woning: ‘Gewoon een wraakactie. Daar is altijd wat aan de hand’

Een 16-jarige jongen uit Nieuw-Lekkerland is in de nacht van zaterdag op zondag gearresteerd op verdenking van brandstichting in zijn woonplaats. Omwonenden zijn niet verbaasd. ,,Ik was bang dat dit rond oud en nieuw al zou gebeuren.’’