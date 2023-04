Woning Oudelandshoek gesloten vanwege vondst hennep

Rody Hoegee stopt als keepers­trai­ner: ‘Ik ben als het ware een halve psycholoog’

Met pijn in het hart maakte Rody Hoegee onlangs bekend dat hij aan het eind van dit seizoen stopt als keeperstrainer bij FC Dordrecht en ervoor kiest om zijn eigen zaak, sportschool Yousportz in Zwijndrecht, voorrang te geven. Na twaalf jaar, verdeeld over twee periodes, komt een eind aan een mooie tijd aan de Krommedijk.