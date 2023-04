Woning in Hardinxveld vol rook door vergeten pan op het vuur

Lastigge­val­len vrouw wordt zélf stalker en gluurt mee op datingsite met ex: ‘Werd er uitgegooid als oud vuil’

Ze was ooit slachtoffer van stalking. Toen de 30-jarige Alblasserdamse door haar nieuwe partner op straat werd gezet, veranderde zij zelf in een stalker. Ruim een half jaar belde en mailde ze de man, reed ze veelvuldig door zijn straat én keek ze stiekem mee op een datingsite. ,,Ik ben bedonderd. Het was een geestelijke marteling. Daar ben ik van doorgedraaid’’, vertelt de verdachte woensdag in de rechtbank.