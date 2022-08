Wonder boven wonder stond ‘een van de grootste Britten aller tijden’ toch op de foto in Dordrecht

Tweede ernstige ongeluk in korte tijd op één weg: ‘Nog te vroeg om over oplossin­gen te spreken’

Een 50-jarige man raakte woensdagavond ernstig gewond toen hij op de Edisonweg met zijn scooter in botsing kwam met een auto. Op exact dezelfde plek als waar kortgeleden twee jonge vrouwen (18 en 19) op een scooter verongelukten na eveneens een botsing met een auto. De kritiek op de veiligheid van dat kruispunt is niet mals. ,,Maar het is nog te vroeg om over oplossingen te spreken.”

26 augustus