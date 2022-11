Witte schapenvachtjes gaan moeiteloos over in het al even witte landschap: eerste vorst is een feit

Dordt eigen-aardig Jarenlang stonden een paar stompjes van palen weg te rotten bij de Vriesebrug, tot een paar weken terug...

Eigen-Aardig is blij. Heel blij, want er is wat moois gebeurd in Dordrecht. Een lang gekoesterde wens is namelijk in vervulling gegaan: we hebben weer palen!

16 november