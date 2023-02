Wist jij dat Dordrecht een carnavalsnummer heeft: luister 'm hier

indebuurt.nl“Fijnfisjenie in Ooi- en Ramsgat , we gaan weer aan de gang”, zingt Lamme Frans in zijn feestnummer. De zanger maakte een carnavalslied en noemt daarin verschillende Nederlandse steden. Zo ook Dordrecht, oftewel Ooi- en Ramsgat.

Het alter ego van de in Gelderland geboren Rob Janssen is Lamme Frans. Je kan de gangmaker kennen van de carnavalscover ‘Alles in één’ en het feestnummer ‘Wakker met een biertje’. Naast zijn carnavalspersonage is Rob dj bij 3FM.

Écht een leuk feestje

Lamme Frans heeft zijn carnavalslied van vorig jaar iets aangepast, zodat ook onze stad in het nummer voorkomt. Het lied draagt de titel: Fijnfisjenie. Geen idee wat dat betekent? In sommige Brabantse steden is dit dialect voor ‘Fijn feestje, niet?’ Deze zin wordt vaak uitgesproken tijdens carnaval en wordt ieder jaar door Omroep Brabant gebruikt als carnavalsslogan.

‘Fijnfisjenie in Ooi- en Ramsgat’

Lamme Frans verwerkte deze uitspraak in een nummer en maakte een versie voor veel Nederlandse steden. Benieuwd hoe dat voor Dordrecht klinkt? Luister ‘Fijnfisjenie in Ooi- en Ramsgat’ hieronder.

