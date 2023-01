Wintersporten op school? Hardinxveldse kinderen ‘skiën’ in de gymzaal

Traumaheli­kop­ter opgeroepen voor ernstig ongeval Spuiboule­vard, slachtof­fer gewond naar ziekenhuis

Op de Spuiboulevard in Dordrecht is vanmorgen rond 08.30 een ernstig ongeval gebeurd. Een voetganger werd aangereden door een automobilist. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

16 januari