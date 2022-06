Winkelen op zondag... da’s overal anders

COLUMN Parkeerga­ra­ge aan Energie­plein verplaat­sen? M’n verstand zegt nee, mijn gevoel ‘schreeuwt’ ja

De parkeergarage aan het Energieplein moet, als het aan het huidige college ligt, acht jaar na plaatsing, alweer worden ontmanteld om te worden verplaatst naar een nader te bepalen locatie. Is dat een goed idee? Mijn boerenverstand zegt nee (want kapitaalvernietiging), maar mijn gevoel ‘schreeuwt’ ja, aangezien dat malle gevaarte daar in eerste instantie natuurlijk never nooit had moeten komen.

