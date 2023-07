Wim (55) werd bedreigd tijdens zijn werk, maar de dader gaat vrijuit: ‘Dit is tekeer gaan zonder straf’

Met video Directie van Chemours geeft geen krimp tijdens hoorzit­ting: ‘Onrust komt door verkeerde informatie’

Geen krimp gaf de directie van Chemours woensdag tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over de gezondheidsproblemen in Dordrecht. Volgens directeur An Lemaire van de fabriek en Frenk Hulsebosch van het wereldwijde managementteam valt de fabriek niets te verwijten. ,,De onrust komt door verkeerde informatie.’’