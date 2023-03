Wil je zien! Fabio van Instagram-account broodjedordt reviewt verschillende broodjes

Waterbus van Blue Amigo scoort ondanks kritiek hoog; veel klanten zien niet of nauwelijks verbeter­pun­ten

Ondanks de perikelen van afgelopen jaar met de waterbus blijken reizigers over het algemeen nog dik tevreden over het vervoersmiddel over water. In de OV-Klantenbarometer van 2022 scoort de waterbus van Blue Amigo een 8,2. Het openbaar vervoer in de Drechtsteden en Gorinchem krijgt over de hele linie wel een iets lagere beoordeling dan een jaar eerder.