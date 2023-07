Wijkmanager Max pleit voor verhuizing van omstreden café Nabi: ‘De mensen zijn elkaar zat’

UPDATE Politie onderzoekt mogelijk verband tussen woningover­val en brandstich­ting bij café Nabi

Een man (55) en een 48-jarige vrouw zijn in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt bij een overval op hun woning aan de Rigelhof in Dordrecht. Drie verdachten, gekleed in het zwart, sloegen nadien op de vlucht. Niet veel later werd brand gesticht bij een café aan de Tesselschadestraat. De politie onderzoekt een verband tussen de twee voorvallen.