Wijkagenten registreren 54 snelheidsovertredingen in Hendrik-Ido-Ambacht

In totaal werden afgelopen vrijdag 768 passanten gecontroleerd. Van alle voorbijgangers trapten 54 bestuurders het gaspedaal te hard in. Op het grootste gedeelte van de Reeweg geldt 50 kilometer per uur als maximumsnelheid. De hoogst gemeten snelheid is 87 kilometer per uur, dat is 37 kilometer per uur harder dan toegestaan.