Wietplantage in huis aangetroffen, stroom werd illegaal afgetapt: woning gesloten

Wantijbad baalt zelf óók van sluiting, maar belooft beterschap: ‘Tot op het laatst bezig mensen te vinden’

Even naar het Wantijbad om verkoeling te zoeken is niet meer zo vanzelfsprekend als het jarenlang was. De reden: personeelsgebrek. ,,Het is echt sprokkelen op het ogenblik.’’

9:21