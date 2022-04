Wie kweekt de hoogste zonnebloem van Dordrecht?

VIDEO Spectacu­lai­re oefening van luchtmacht in Dordrecht: ‘Blusheli­kop­ter kan ook hier goed van pas komen’

Plons! In één klap valt 2500 liter water uit de lucht en weg is de reusachtige helikopter. Dat tafereel herhaalt zich donderdag aan de lopende band op het Duivelseiland in Dordrecht. De Koninklijke Luchtmacht oefende er samen met de brandweerkorpsen van Zuid-Holland Zuid en Noordoost-Gelderland.

