Wie in de Dordtse binnenstad woont, kan groenafval niet scheiden: ‘Maar daar komt verandering in’

Politie doet opmerkelij­ke vondst in Sliedrecht: ‘Mist iemand spullen uit de vriezer?’

De politie in Sliedrecht heeft woensdagochtend een 37-jarige man aangehouden die op meerdere adressen had ingebroken. Hij stal afgelopen nacht twee fietsen en brak in schuurtjes in. Bij zijn aanhouding bleek de man onder andere etenswaren uit de diepvries bij zich te hebben. Dus vraagt de politie: wie mist zijn diepvriesspullen?

20 juli