Wethouder: Overlast op parkeerterrein bij sportpark verleden tijd door komst daklozenopvang

Het is op het parkeerterrein aan het Halmaheiraplein al langere tijd hommeles. Het is een geliefde plek om rond te hangen in auto’s, er worden drugs gebruikt en gedeald en na afloop is het er een puinhoop met allerlei zwerfafval en patronen of ballonnetjes van lachgas die op straat worden gegooid. Voor jongelui is het een geliefde plek, omdat die afgelegen is.

Ergernis over rommel en dealen

Het is in ieder geval een ergernis van gemeenteraadslid John van der Net (VVD), die er deze week tijdens een vergadering in het Stadskantoor vragen over stelde. Als het aan hem ligt moet eerst iets aan die problemen gedaan worden, voor ook de nachtopvang voor maximaal 25 daklozen daar nog bij komt. In zijn ogen zorgt die opvang enkel voor méér problemen. ,,Dus hoe gaat het college de leefbaarheid en veiligheid verbeteren?’’

Quote We verwachten juist dat de overlast met de komst van de opvang tot het verleden gaat behoren Peter Heijkoop

Heijkoop erkende dat het er nu vaak een rommeltje is, waar zelden of nooit tegen opgetreden wordt. ,,En dat is vervelend, maar we verwachten juist dat de overlast met de komst van de opvang tot het verleden gaat behoren. Er loopt straks veel meer handhaving rond en ook het Leger des Heils is permanent aanwezig. Daarnaast houdt de gemeente voortaan extra opruimrondes. Er is dus straks veel meer reuring in dat gebied.’’

En daardoor is het voor kwaadwillenden een stuk minder aantrekkelijk om daar nog rond te hangen, verwacht de wethouder. ,,We zijn daarom optimistisch dat de leefbaarheid in het gebied zal verbeteren.’’ De opvang is open tot 12 maart.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.