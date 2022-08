Wespenplaag in Dordrecht? ‘Probeer ze niet zelf weg te halen’

indebuurtHet is hartje zomer in Dordrecht! Dat betekent veel barbecues, evenementen en… wespen. Op dat laatste zit je misschien niet te wachten, maar het is niet te voorkomen. Wat kan je het beste doen om zo min mogelijk last te hebben van de beestjes? Marleen Boerjan van de Nederlandse BijenhoudersVereniging geeft tips.

De medewerkers van de Nederlandse BijenhoudersVereniging focussen zich met name op bijen, maar hebben ook expertise op het gebied van wespen.

Wespen in Nederland

Van juli tot en met augustus zie je extra veel wespen en dat heeft een logische verklaring volgens Marleen: “In het voorjaar begint de koningin met het bouwen van een nieuw nest. Daarbij helpen de dochters, die we ook wel ‘werksters’ noemen. In de zomer zijn ze daarmee klaar en dan zijn de wespen in zekere zin ‘werkloos’. Ze trekken dan meer naar buiten. Daarnaast zijn de nesten dan op maximale grootte, want alle eitjes zijn uitgekomen.”



Wespenplaag in Dordrecht

Het is moeilijk vast te stellen of er een wespenplaag is in Dordrecht, aangezien er geen officiële cijfers zijn. “Maar het lijkt er wel op dat er dit jaar extra veel wespen zijn. Als er een zachte winter is geweest, zoals we dit keer zagen in Nederland, overleven veel koninginnen het. Dan zijn er uiteraard ook meer wespen.”

Bang voor wespen

Hoewel veel mensen misschien bang zijn voor wespen, is dat volgens Marleen niet nodig. “Ze vallen pas aan als ze in de knel komen. En dat gebeurt met name als mensen zelf gaan slaan of de wesp proberen te vangen. Doe je niets, dan laat de wesp je ook meestal met rust.”



Nuttige beestjes

“Ik ben natuurlijk een beetje bevooroordeeld als imker zijnde, maar we vergeten weleens dat wespen een heel belangrijke functie hebben: ze zorgen ervoor dat er minder muggen zijn en zijn simpelweg onderdeel van ons ecosysteem. Dus nee, Dordtenaren hoeven niet heel bang te zijn voor wespen.”



Volledig scherm Een wespennest in Dordrecht. © Nando van Zeist

Wespennest bij jou thuis

Hoewel wespen dus niet snel steken, zit niemand te wachten op een nest in of rondom het huis. Kun je daar iets op voorhand tegen doen? “Het is niet echt mogelijk om een wespennest te voorkomen, al werkt het natuurlijk niet mee als je heel veel zoetigheid en vlees op tafel zet”, vertelt Marleen.



Wespennest weghalen

Als je merkt dat er een groot nest in of rondom je huis is, dan moet je de ongediertebestrijding bellen. Een specialist kan het nest vervolgens weghalen. Marleen: “Ga niet zelf aan de slag, want dat kan gevaarlijk zijn. Een specialist ziet snel waar de ingang van het nest is en de wespen veilig weghalen. Daarnaast heeft de medewerker beschermende kleding.”



Ongediertebestrijding in Dordrecht

In Dordrecht kun je onder meer terecht bij Netwerk NV, Vennink Bedrijfshygiëne of Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbestrijding.

Wespennest in de openbare ruimte

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat je een wespennest ontdekt tijdens een rondje hardlopen door het Wantijpark of tijdens een speelmiddag in speeltuin Sevenoaks. Wat moet je dan doen?



Ervaar je overlast van wespen in je woonomgeving? Dan kun je een melding maken via Fixi of bellen naar de gemeente via 14 078. Via Meldpunt Ongedierte kun je ook laten weten als je last hebt van wespen of ander ongedierte.