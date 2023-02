Werk aan kade wordt hervat

‘Maat is vol’ voor ambtenaren van gemeenten in Drechtste­den: estafette­sta­king op 9 februari

Ambtenaren van de zeven gemeenten in de Drechtsteden, omgevingsdienst, sociale dienst en dienst gezondheid & jeugd houden op 9 februari een estafettestaking. Doel is het afdwingen van een betere cao. Stakers verzamelen zich 's ochtends bij de gemeentehuizen in Hardinxveld-Giessendam en Papendrecht en ‘s middags bij het gemeentehuis in Zwijndrecht en het Stadskantoor Dordrecht.

2 februari