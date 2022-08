Wensen maar: eind deze week zie je veel vallende sterren boven Dordrecht

‘Omstreden’ locatie van thuiszor­gor­ga­ni­sa­tie Zuster Norma is dicht, andere pand blijft in gebruik

Zuster Norma is gestopt met werkzaamheden in een van de twee panden in Dordrecht. De locatie aan de Johan de Wittstraat, die sinds 2018 in handen was van de thuiszorgorganisatie, staat nu leeg. De andere locatie, Het Witte Huis, is nog wel in gebruik.

5 augustus