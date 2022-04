Welkom in de feesttent! De 90-jarige voetbalvereniging Nieuw-Lekkerland viert week lang feest

Vertel Jerry, wat gaat er allemaal gebeuren om het 90-jarig jubileum te vieren?

,,We beginnen dinsdag 26 april met een kluts voetbaltoernooi en een groot Oranjefeest. Dat doen we elk jaar de dag voor Koningsdag, maar door corona was de laatste keer in 2019. Op Koningsdag zelf is er een overvol programma, afgesloten met een Foute Party van QMusic. Vrijdag de 29ste is er ’s middags onder meer een seniorenprogramma samengesteld met de L. & N. Smit’s Stichting en op zaterdag is er livemuziek met de De Heeren van Aemstel. De feestweek wordt ’s zondags afgesloten met activiteiten van Keerpunt.”

Zijn er ook activiteiten voor alleen leden?

,,Nee. Alle jubileumactiviteiten zijn toegankelijk voor onze leden. Wel is er nog een sponsoravond voor genodigden met John van Zweden als speciale gast, de behangkoning uit Den Haag. Ook is er voor genodigden nog een jubileumreceptie op de dag dat onze club 90 jaar bestaat.”

Tijdens het 75-jarige jubileum in 2007 barstte de tent haast uit z’n voegen. Verwachten jullie weer zo’n feest?

,,Eerlijk? Ja ik denk het wel. In de feesttent kunnen maximaal duizend mensen. Een feestje vieren kunnen we wel bij Nieuw-Lekkerland. Het is mooi dat we op ons complex zoveel mogelijkheden hebben. De vereniging is echt een plek waar het hele dorp samenkomt. De kaartverkoop loopt goed, maar voor alle avonden zijn nog tickets te koop.”

Wat betekent de club voor jou persoonlijk?

,,De club is een deel van mijn leven geworden, de reden dat ik in het dorp blijf. Ik kom er van kleins af aan. Ik was niet zo goed in voetballen, dus ik ben al snel andere dingen gaan doen. Het blijft een leuke uitdaging om er met z’n allen wat van te maken, om iets te organiseren waar mensen jaren later nog over praten.”

Meer informatie over het programma en de kaartverkoop op www.vvnieuwlekkerland.nl

