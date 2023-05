Welke vindt u de mooiste? Deze vijf bloemen vechten om nationale titel

Tien routes voor nieuwe hoogspan­nings­mas­ten: dwars door de Biesbosch of vlak langs woningen

De nieuwe hoogspanningsleiding die netbeheerder TenneT vanaf 2027 wil aanleggen vanaf Geertruidenberg in Noord-Brabant kan langs tien verschillende routes: vijf naar Crayestein in Dordrecht en vijf naar Krimpen aan den IJssel. Maar één ding staat vast: in elke route zitten wel één of meerdere obstakels, zoals woningbouw, natuurgebied(en) of complexe kruisingen.