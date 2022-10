Wel, niet, nu toch wel: de Aldi komt definitief in winkelcentrum Bieshof

Er komt een eind aan de leegstand van het pand waar eerder onder andere de Blokker en Shoeby in zaten. Na veel vragen over of de Aldi zich nu wel of niet zou vestigen op het Dordtse winkelcentrum Bieshof, is het antwoord nu definitief ‘ja’. Bewoners hadden dat wél liever even van tevoren geweten.