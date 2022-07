Wekelijkse koopzondag in Papendrecht blijft definitief, maar ietsje anders dan nu

Wekelijkse koopzondag in Papen­drecht op de tocht: ‘Niet te geloven. Dit zou een stap terug in de tijd zijn’

Kunnen we elke zondag boodschappen blijven doen in Papendrecht? Als het aan de nieuwe coalitie ligt, is dat vanaf volgende week over. ,,Een stap terug in de tijd’’, vindt D66. De oppositiepartij doet een ultieme poging om de wekelijkse koopzondag te behouden.

21 juni