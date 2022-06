Wegdromen bij Franse muziek, blues en deuntjes van Grease tijdens gratis buitenconcerten in Dordrecht

Scooterrij­der gewond bij aanrijding in Dordrecht

Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt op de Laan van Nieuw Groenhove in Dordrecht. Op de kruising na de tunnel kwam de persoon in botsing met een auto. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer is voor controle meegenomen naar het ziekenhuis.

23 juni