Wéér extra subsidie naar RTV Dordrecht, dat amper nog geld op de bank heeft

De omroep deed in 2020 en 2021 mee aan een pilot van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en streek daarmee 268.600 euro subsidie op. Om de boel daarna overeind te houden, kwam de gemeente eenmalig met het geld over de brug, zodat betaalde krachten in dienst konden blijven. Voorwaarde was wel dat de omroep zich opnieuw bij het fonds zou melden voor de regeling ‘Professionalisering Lokale Publieke Media-Instellingen’ om daar subsidie te krijgen.

Nóg 85 kapers op de kust

Maar er waren nóg 85 kapers op de kust, met als gevolg dat de gewenste subsidie aan de neus van de Dordtse omroep voorbijgaat. De aanvraag werd vooral afgewezen, omdat te weinig wordt samengewerkt met andere omroepen in de regio. Een dikke tegenvaller, want de omroep zit niet bepaald ruim in de slappe was. Vorig jaar werd een verlies van bijna een halve ton gedraaid, met name omdat er weinig inkomsten uit reclame zijn en er te weinig betaalde opdrachten zijn om de kas te spekken. De verwachting is dat dat op korte termijn niet verandert. Op de bank staat nog maar een paar duizend euro.