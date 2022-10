Wéér blikschade aan geparkeerde auto bij Van Baerleplantsoen: ‘Doe er nou eens wat aan’

Drugsge­bruik en drugshan­del in Sliedrecht ondanks regel zorgelij­ker geworden, burgemees­ter grijpt in

Jonge Sliedrechters mogen straks weer 5 gram softdrugs per dag halen. Dat besluit kondigde burgemeester Jan de Vries donderdag aan. De ‘1 gramsregel’ die nu nog geldt, is vanaf 1 januari 2023 van de baan; hij werkt niet. ,,Dan heb ik liever dat softdrugs veilig in de coffeeshop worden gekocht in plaats van illegaal op straat.’’

7 oktober