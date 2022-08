Weer auto over de kop op A15: rijksweg tot circa 23.00 uur afgesloten

Auto over de kop op de A15 vlak voor de Noordtun­nel, snelweg weer vrij

Een automobilist is donderdagmorgen met de schrik vrijgekomen op de A15. Haar auto sloeg over de kop en belandde ondersteboven op het wegdek, midden op de snelweg. ,,Maar ze is aanspreekbaar, het lijkt mee te vallen”, aldus een woordvoerder van de politie.

25 augustus