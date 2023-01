Weense ‘watersnoodhuisjes’ in Papendrecht krijgen tweede leven: ‘Het is hier geweldig wonen’

COLUMN Trots dat wij dit mógen en kúnnen doen

Het is me al een paar keer overkomen… dat ik, soms in al heel redelijk en soms in gebrekkig Nederlands wordt aangesproken door een caissière in de supermarkt. En ja natuurlijk (ik stel nu eenmaal makkelijk vragen) blijkt dat in de meeste gevallen om een Oekraïense te gaan.

