Waterschappen hebben tabak van oliebolbakkende frituurvet-doorspoelers

Man (38) uit Zwijn­drecht aangehou­den na vondst honderden hennepplan­ten in zijn woning

Na een anonieme tip over een mogelijke hennepkwekerij in een woning in Zwijndrecht bezocht de politie dinsdag het pand. Bij aankomst troffen de agenten een hennepkwekerij met zo’n vierhonderd hennepplanten aan. De bewoner is aangehouden.

28 december