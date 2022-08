Waterbus-perikelen blijven nog wel enige tijd aanhouden: ‘Concessie openbreken kost veel geld’

Bestuurder Marijn van der Gaag van FNV Streekvervoer vertelt dat in het circa anderhalf uur durende gesprek de werkdruk, maar zeker ook het ‘onregelmatige rustpatroon’ is besproken. ,,De werkdruk is hoog en in de weekeinden zijn de diensten nog erg lang, maar vermoedelijk blijft het binnen de vaartijdenwet. Wij blijven echter van mening dat het veel beter is om nautisch openbaar vervoerswerk onder de arbeidstijden van het openbaar vervoer te rekenen en het niet gelijk te schakelen met de binnenvaart.’’