Wat is waardevoller? Een stukje bouwgrond of een gepassioneerd kloppend buurthart?

Alles wat je wil weten over Pasar Malam 2022 in Dordrecht

In augustus komt de grootste gratis Pasar Malam van Nederland naar Dordrecht! Van zondag 7 augustus tot en met woensdag 10 augustus vind je het evenement in de binnenstad. Wil je meer weten over de Pasar Malam 2022 in Dordrecht? Lees dan vooral verder.

