Ward van der Sluijs (15) met jeugd Oranje naar Italië: ‘Met voetbal ben ik gestopt, de focus ligt op volleybal’

Voor de Dordtse volleyballer Ward van der Sluijs begint het nieuwe kalenderjaar meteen met een mooie sportieve uitdaging. De 15-jarige speler van Next Volley is met het Pre Jeugd Oranje neergestreken in het Italiaanse Darfo Boario Terme, waar de Nederlandse youngsters meedoen aan het kwalificatietoernooi voor het EK onder 17 dat later dit jaar in Montenegro plaatsvindt.

Waar clubgenoot Sep Dekker op het laatste moment afviel in de selectie van bondscoach Arne Hendrix en zijn assistent Menno Volkerink, mocht Ward van der Sluijs wel mee. ,,Op mijn positie, die van passer-loper, was de concurrentie groot en tot de groep voor de EK-kwalificatie zouden slechts twaalf spelers gaan behoren. Ik had zelf wel verwacht dat ik gekozen zou worden, maar het is toch moeilijk om in te schatten wat de trainers in je zien.’’

Gestopt met voetbal

De vwo 4-leerling van het Insula College, die ruim tien jaar volleybalt, stopte het afgelopen jaar met voetbal, omdat hij zich volledig op het volleybal wilde focussen. Bij Next Volley speelt hij in het vierde mannenteam. ,,Ik train ook mee met hogere teams, maar heb nog niet mijn debuut in het eerste gemaakt.’’

Quote Ik wil zelf op een bepaald moment ook de eredivisie bereiken. Of dat gaat lukken is een ander verhaal Ward van der Sluijs (15), Volleyballer

Hij is de jongere broer van Mirte van der Sluijs, huidig speelster van eredivisiekoploper en Supercup-winnaar Booleans Utrecht. ,,Ik wil zelf op een bepaald moment ook de eredivisie bereiken. Of dat gaat lukken is een ander verhaal.’’

Spannende strijd

In Darfo Boario Terme, dat vlakbij Bergamo ligt, stuit het Nederlandse team in de poule op Italië en Spanje, met als inzet een plek bij de eerste twee halen. ,,Tegen Spanje verwacht ik een spannende strijd. Tegen Italië zal het een lastiger verhaal worden, al is het moeilijk in te schatten. Spanje en Italië bijten echter het spits tegen elkaar af, zodat we een indruk krijgen hoe sterk die teams zijn.’’

