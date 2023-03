Wandelen door levenslessen van Dordtse powervrouwen: ‘Zij werden vergeten in geschiedenis’

COLUMN De verande­ring van de Van Leeuwen Bui­zen-reclame laat mij niet koud

Deze column gaat over lichtreclames en dan met name over neonletters op de daken van flatgebouwen. Aanleiding is het feit dat het bedrijf Van Leeuwen Buizen, voor het eerst in vele jaren, de tekst op het dak van de Zwijndrechtse Meerdervoortflat gaat veranderen.