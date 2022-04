Wachten op ‘Wetteren’ in onze regio

Eén persoon stierf direct toen hij deze stof inademde en ongeveer honderd mensen, die acrylnitril in de luchtwegen kregen moesten met ademhalingsmoeilijkheden naar het ziekenhuis. Bijna tweeduizend omwonenden mochten dagen achtereen hun huis net meer in omdat er giftige dampen uit het riool kwamen. De bewoners die vlak bij de rampplek woonden, konden pas drie weken later weer naar huis. De giframp had ook schadelijke gevolgen voor de land- en tuinbouw in de omgeving, omdat het bluswater samen met de giftige stoffen in sloten en weilanden terecht was gekomen.