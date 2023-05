Waarom weggooien als het nog goed is? Repair Café in de lift door trouwe techneuten en bewuste consumenten

In strijd tegen weggooicul­tuur krijgt Nederland een register met erkende repara­teurs

Als eerste Europese land krijgt Nederland een register voor erkende reparateurs, waar mensen gekwalificeerde bedrijven kunnen zoeken om bijvoorbeeld een wasmachine of magnetron te laten repareren. Het is een volgende stap in de strijd tegen de weggooicultuur, waar de Europese Commissie een einde aan wil maken.