Waarnemend burgemeester Papendrecht zwaait af, dag voordat de nieuwe begint: ‘Was ’n mooie tijd’

Margreet van Driel wil het liefst morgen beginnen als burgemees­ter van Papen­drecht: ‘Dit is de hoofdprijs’

Nooit had Margreet van Driel de ambitie om de politiek in te gaan, tot ze in 2017 gevraagd werd als wethouder in Zoetermeer. Nu maakt ze de volgende stap en is ze straks burgemeester van Papendrecht. ,,Dit voelt als de hoofdprijs.’’

17 november