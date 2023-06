Waardlanden deelt gele en rode kaarten uit tijdens controle afvalscheiding (en dit zijn de consequenties)

Cycle of Hope haalt 116.000 euro op voor hulp aan mensen met psychische problemen

1200 kilometer non-stop door Nederland fietsen voor het goede doel: deze uitdaging gingen 72 wielrenners, in etappes, aan. Zaterdagmiddag was de finish van Cycle for Hope in Dordrecht. Met de actie werd ruim 116.000 euro opgehaald voor De Hoop.