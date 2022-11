Waaraan herken je een xtc-lab in de straat en hoe ruikt cocaïne eigenlijk? Ondermijningsbus geeft antwoord

Na C&A verdwijnt ook Bristol uit Papen­drecht: ‘Ook wij hebben hier geen toekomst­per­spec­tief meer’

C&A verdwijnt uit Papendrecht, maar de leegloop houdt daar niet op. Bristol is vanaf halverwege januari 2023 ook niet meer te vinden in winkelcentrum De Meent. Het is voor Bristol simpelweg niet meer waard om in het dorp te blijven.

8 november