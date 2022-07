Waan je in eeuwenoude hofscènes tijdens het Hoffestival: ‘Ontstaan Nederland herdacht’

Van een theatervoorstelling in een reuzenrad tot live muziek: het Hoffestival dat volgend weekend plaatsvindt, is geschikt voor jong en oud. Het culturele festival wordt gehouden om stil te staan bij 450 jaar Eerste Vrije Statenvergadering.

Op 9 en 10 juli is het feest in en rondom het Hofplein. Er zijn dat weekend diverse activiteiten; zoals theatervoorstelling Radman, in een reuzenrad op het Statenplein. Daarnaast is er live-muziek en kunnen bezoekers een kunstroute volgen in de Kloostertuin.

,,Ruik de geur van 1572, toen vond de Eerste Vrije Statenvergadering plaats, en doe mee met de Hofscènes. Kijk terug in de tijd naar de oude Hoffeesten of maak van jezelf een vrijheidsstrijder”, aldus de organisatie. Tijdens het Hoffestival gaan bezoekers de dialoog aan over thema’s als vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid.

Strijd om vrijheid

Samen met 41 andere gemeenten geeft Dordrecht met allerlei activiteiten uiting aan de herdenking en viering van de geboorte van Nederland. De eerste stappen richting een onafhankelijk Nederland werden namelijk in 1572 gezet; tijdens de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht zetten de Hollandse steden een belangrijke stap in de strijd om vrijheid en verdraagzaamheid, die nu zijn vastgelegd in onze grondwet.

Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht, zegt hierover: ,,Tijdens de historische Eerste Vrije Statenvergadering werd de basis gelegd voor het Nederland van nu, een onafhankelijk land. Waar we vrij zijn om te denken wat we denken, geloven wat we geloven en te zijn wie we zijn. Het is juist ook in deze tijd waar vrijheid onder druk staat, belangrijk hier bij stil te staan en hier gevolg aan te geven.” Tijdens het Hoffestival Dordrecht zijn er ook diverse lezingen over Willem van Oranje, Dordrecht en 1572.

