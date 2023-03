VVGZ wéér sterkste in winderige derby tegen Pelikaan: ‘Ik had van de spanning heel de nacht niet geslapen’

De oudste inwoner ooit is ze nog niet, maar de 103-jarige Adriaantje uit ’s-Gravendeel is hard onderweg

Adriaantje Berkman-de Geus vierde afgelopen dinsdag haar 103de verjaardag. Burgemeester Aptroot bezocht de jarige in zorgcentrum Immanuël in ’s-Gravendeel. Hij feliciteerde haar namens het gemeentebestuur met deze bijzondere leeftijd. De burgemeester had een boeket bloemen en een doos bonbons meegenomen voor de jarige.