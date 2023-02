VVGZ in spektakelstuk tegen koploper Sparta naar 3-3: ‘Mensen die hier waren, komen zeker weer terug’

Snelle bezorgser­vi­ce Flink levert boodschap­pen vanaf nu ook in Zwijn­drecht

Binnen tien minuten de boodschappen in huis hebben? Boodschappenbezorger Flink is al geruime tijd in Dordrecht te vinden, maar is vanaf nu ook beschikbaar voor Zwijndrechtenaren. Via de app van het bedrijf bestel je de boodschappen en zie je waar de bezorgservice de spullen aan huis brengt.

