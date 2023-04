Vrouw én jong, Evelien is dominee: ‘Het is eigenlijk helemaal geen issue’

Dordtse aanran­dings­ver­dach­te slaat gat in zorgeloos leven van zes jonge vrouwen: ‘Dacht vermoord te worden’

Zorgeloos naar huis fietsen na het werk, een bezoek aan een vriendin of een feestje. De jonge vrouwen die door een nu 39-jarige Dordtenaar zouden zijn aangerand, geloven er niet meer in. Altijd zijn ze op hun hoede, zeker als ze in of bij het Dubbelmondepark, het Overkamppark of bij de N3 rijden. Áls ze er al in hun eentje durven te fietsen.