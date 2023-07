Vroeger kende iedereen wel iemand die er werkte, dat is nu wel anders: ‘Bij uitjes krijgen we amper een bus vol’

DE KWESTIE Schoolzwem­men terug in de Drechtste­den? ‘Zeker, we leven in een waterland!’

Moet schoolzwemmen weer verplicht worden ingevoerd om de discussie over veilig zwemmen voor kinderen aan te pakken, met name gezien de recente tragische verdrinkingsdood van het 13-jarige meisje Chiara uit Papendrecht? Of moeten ouders verantwoordelijk blijven voor het aanleren van zwemvaardigheden aan hun kinderen? 'Zeur niet als het anders fout gaat!’