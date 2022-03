Vrijwilligers stampen zelf opvang voor Oekraïners uit de grond: ‘Als wij niks deden, was er nu niks geregeld’

De eerste nacht in de door vrijwilligers opgezette opvang in Sliedrecht voor vluchtelingen uit Oekraïne is goed verlopen. Dreumesen die in hun pyjama rondhollen, tevreden baby’s, spelende pubers. Er wordt maandag al voorzichtig wat gelachen. ,,Je ziet kinderen echt weer even kind zijn, pubers tafeltennissen. Heerlijk om te zien. Hopelijk is hun hoofd even leeg van de oorlog en de pijn van waar ze vandaan komen. Daar doen we het voor met zijn allen”, zegt Peter de Borst, die samen met broers en ondernemers Den Breejen en vele vrijwilligers in luttele uren een opvanglocatie voor - uiteindelijk 150 - Oekraïense vluchtelingen uit de grond stampte.