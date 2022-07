Vrachtwagen verliest bouwpuin op straat

COLUMN Hoog tijd voor een werkgroep ‘Verpieter­kunst’

Tik het woordje maar eens in op Google en je komt tot de ontdekking dat het probleem in héél veel Nederlandse gemeentes speelt. Ik heb het over ‘weeskunst’, ofwel over kunstwerken die zo’n beetje overal in het land staan te verpieteren omdat niemand er nog echt de verantwoordelijkheid voor neemt.

5 juli