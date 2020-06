Vrachtwagen met gevaarlijke stoffen knalt over de kop na aanrijding; A16 tot na avondspits dicht

VIDEOEen vrachtwagen met gevaarlijke stoffen is door een aanrijding met een auto op zijn kop in de berm beland naast de A16 bij Dordrecht. Het voertuig is met grof geweld over de vangrail geknald. De A16 ter hoogte van de N3 richting Rotterdam is tot na de avondspits dicht voor de berging.

Beide chauffeurs waren vrij snel uit hun voertuig. ,,Die van de vrachtwagen is er zelf uitgeklommen. Die in de personenwagen zat bekneld en is bevrijd.’’ Ze zijn allebei lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zitten er gevaarlijke stoffen in het voertuig waardoor de snelweg werd afgesloten. ,,Het gaat om een bijtend zuur in poedervorm’’, legt de woordvoerder van de Veiligheidsregio uit. ,,Het zit in zakken in de cabine.’’ Vooralsnog is er geen lek gevonden.

Volledig scherm De vrachtwagen is met grof geweld over de kop geslagen. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto

Na de avondspits wordt pas gestart met de berging van de vrachtwagen. Een lastig klusje want de inhoud van de vrachtwagen is milieugevaarlijk. Het plan is om de vrachtwagen omhoog te takelen en daarna te keren. Brandweereenheden zullen daarbij aanwezig zijn voor de veiligheid.

Verkeer

Al het verkeer dat er nog stond, werd eerst over de linkerbaan langs het ongeluk geleid. Nadat de A16 werd afgesloten stonden veel mensen lange tijd in de file. Ze werden later via de N3 van de snelweg gehaald. Het verkeer dat vanavond nog van Brabant naar Rotterdam moet, wordt bij knooppunt Klaverpolder via de A17 en A29 gestuurd. Veiligheidsregio en Rijkswaterstaat raden iedereen aan om voldoende drinken mee te nemen in deze hitte.

De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.