Vraagtekens bij nieuw coronabeleid van Albert Schweitzer ziekenhuis

Vakbondsbestuurder Elise Merlijn van FNV Zorg & Welzijn is evenmin te spreken over het nieuwe coronabeleid van het Dordtse ziekenhuis. ,,Je moet niet gaan marchanderen met de veiligheid’’, vindt ze.

‘Zelftest onbetrouwbaar’

Het ziekenhuis is juist van mening dat het nieuwe beleid veiliger is. ,,We willen voorkomen dat medewerkers na een negatieve zelftest te goeder trouw onbeschermd naar het werk komen en later toch coronapositief blijken. Dus vragen we iedereen met milde klachten in elk geval een mondkapje op te doen.’’