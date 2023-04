Voorraad troostberen weer aangevuld na noodoproep: ‘Hartverwarmend voor de kinderen’

Vernielin­gen bij Boom van Troost in Papen­drecht: ‘Lastig te voorkomen, maar opgeven is geen optie’

De Boom van Troost die een jaar geleden werd geplant ter nagedachtenis aan alle coronaslachtoffers, is allerminst een vredelievende plek. Na verscheidene vernielingen is het bordje bij de boom in Papendrecht weg en staat er een deels gesloopt bankje.