Voor omwonenden Kloostertuin is de maat nu écht vol…

Luchtmacht oefent met brandweer op Duivelsei­land

De brandweer Zuid-Holland Zuid en de koninklijke luchtmacht komen vandaag samen in actie op het Duivelseiland in Dordrecht. Het gaat om een oefening, waarbij een helikopter van het type Cougar ingezet wordt als blushelikopter. Dat kan nuttig zijn bij branden in grote, industriële complexen, waar brandhaarden moeilijk bereikbaar zijn.

14 april