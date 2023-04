Voor ‘kutneger’ uitgescholden arrestanten worden toch vervolgd: rechtbank moet zaak behandelen

Movado voelt als ‘warm bad’ voor Sharon Vink: ‘Ik word hier omringd door bekenden en familiele­den’

Korfbalster Sharon Vink keerde dit seizoen terug bij haar oude club Movado, na een periode van twaalf jaar bij de Dordtse stadgenoot DeetosSnel. In haar terugkeerjaar is het - omringd door familieleden in het veld - meteen bingo, want de promotie in de zaal naar de eerste klasse is een feit.